Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал мужественным решение президента США Дональда Трампа отложить введение «адских санкций» против России.
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