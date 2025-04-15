Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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  • Malina
    А пора уже отменить "неприкасаемость судей"!!! Чем они отличаются от обыкновенных граждан??? Ничем!!!«Влиятельность ди...
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Внук героя войны рассказал, за что его дед получил Орден Красного Знамени

Внук героя войны рассказал, за что его дед получил Орден Красного Знамени

Чуть больше трех недель остается до Дня Победы. Ровно 80 лет назад, в районе города Корнойбург встретились войска 2-го и 3-го Украинского фронтов, что завершило окружение фашистских войск группы армий «Юг».

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