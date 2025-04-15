Внук героя войны рассказал, за что его дед получил Орден Красного Знамени

Чуть больше трех недель остается до Дня Победы. Ровно 80 лет назад, в районе города Корнойбург встретились войска 2-го и 3-го Украинского фронтов, что завершило окружение фашистских войск группы армий «Юг».
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