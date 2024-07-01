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Слет школьных лесничеств прошел в «Школе разведчиков» в Балашихе

Слет школьных лесничеств прошел в «Школе разведчиков» в Балашихе

Спортивно-оздоровительный слет школьных лесничеств состоялся в «Школе разведчиков» в Балашихе. Для детей провели тематическую викторину и практические занятия по определению пород деревьев, древодром, лазертаг, метание ножей по цели, а также сплав на катамаранах и сапах.

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