Слет школьных лесничеств прошел в «Школе разведчиков» в Балашихе

Спортивно-оздоровительный слет школьных лесничеств состоялся в «Школе разведчиков» в Балашихе. Для детей провели тематическую викторину и практические занятия по определению пород деревьев, древодром, лазертаг, метание ножей по цели, а также сплав на катамаранах и сапах.