Власти Барнаула рассказали, сколько тысяч тонн смеси потратили на борьбу с гололедом

Глава города Вячеслав Франк поручил усилить работы по уборке дорог в выходные и праздничные дни В Барнауле уделяется особое внимание обработке противогололедными средствами остановок общественного транспорта, пешеходных переходов, перекрестков, спусков, подъемов, сообщает мэрия.
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