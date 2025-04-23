В Амовском сельском поселении простятся с Пустоваловым Александром, погибшим в зоне проведения СВО Александр Константинович героически погиб, достойно выполняя боевые задачи и защищая мирную жизнь.
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В Амовском сельском поселении простятся с Пустоваловым Александром, погибшим в зоне проведения СВО Александр Константинович героически погиб, достойно выполняя боевые задачи и защищая мирную жизнь.