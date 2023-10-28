Статистика зафиксировала рост цен производителей Австралии

Индекс цен производителей Австралии ускорился в III-м квартале. Согласно опубликованным правительством данным, индикатор вырос на 1,8% в этот период, предыдущее значение показало рост на 0,5% во II-м квартале.
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