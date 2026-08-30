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Притоки в XRP-ETF достигли $153 млн за 9 дней, цена держится около $1,38

Притоки в XRP-ETF достигли $153 млн за 9 дней, цена держится около $1,38

После того как XRP вырос вместе с более широким крипторынком, импульс охладился: альткоин торгуется около $1,38, потеряв свыше 8,5% за прошедшую неделю.

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