Правоохранители уточнили информацию о жуткой аварии на дамбе в Смоленске (фото)

Легковушка на полной скорости «сложилась» об бетонный столб вдоль отгороженных бордюром трамвайных путей в Смоленске В жёстком столкновении отечественного авто с опорой ЛЭП вчера на улице Нахимова Смоленска никто не погиб и не пострадал.