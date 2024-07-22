Правоохранители уточнили информацию о жуткой аварии на дамбе в Смоленске (фото)

Легковушка на полной скорости «сложилась» об бетонный столб вдоль отгороженных бордюром трамвайных путей в Смоленске В жёстком столкновении отечественного авто с опорой ЛЭП вчера на улице Нахимова Смоленска никто не погиб и не пострадал.
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