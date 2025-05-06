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Кинокритик Сычев: 100%-ные пошлины Трампа на иностранное кино погубят кинотеатры

Кинокритик Сычев: 100%-ные пошлины Трампа на иностранное кино погубят кинотеатры

Введение президентом США Дональдом Трампом стопроцентных пошлин на прокат иностранных картин – это не более, чем популистский жест, который, однако, станет серьезным ударом по кинотеатрам в американских городах.

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