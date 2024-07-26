В Испании были обнаружены древнейшие останки человека

В горном массиве Гран-Долина испанские археологи нашли останки человека, которым 850 тысяч лет, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-релиз Каталонского университета палеэкологии человека и социальной революции .
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