Отдавать честь в ВС Армении будут по стандартам НАТО

В армии Армении ввели воинское приветствие по стандартам НАТО. Об этом сообщило издание Hraparak.am со ссылкой на инсайдеров.
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А когда российские пограничники будут отдавать пинка под ж*пу армянам которые у нас здесь барыжат?