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Пятый канал

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Отдавать честь в ВС Армении будут по стандартам НАТО

Отдавать честь в ВС Армении будут по стандартам НАТО

В армии Армении ввели воинское приветствие по стандартам НАТО. Об этом сообщило издание Hraparak.am со ссылкой на инсайдеров.

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