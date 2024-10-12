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Милан Вьештица: «Я 13 лет прожил в России. Если бы за это время не выучил русский язык, вы бы подумали, что я тупой»

— Вы даете интервью на хорошем русском. А когда приехали в Петербург, знали язык? — О чем говорят тренеры, я примерно понимал, но не все.

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