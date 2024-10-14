Госдума изучит законопроект о запрете на использование животных в цирках

Госдума в ноябре рассмотрит законопроект о запрете на использование животных в цирках, однако решать эту проблему необходимо последовательно, заявил РИА Новости первый зампредседателя комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов.
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