Аш-Шараа назвал столкновения на западе Сирии ожидаемыми проблемами

REUTERS/Mahmoud Hassano Временный президент Сирии Ахмед аш-Шараа назвал "ожидаемыми проблемами" продолжающиеся на западе страны столкновения между силовиками новой сирийской власти и сторонниками Башара Асада.
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