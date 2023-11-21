Пентагон потребовал от ВСУ представить план зимней кампании

В Минобороны США дали указание украинским военным учесть уроки так называемого "Контрнаступа".Американская газета The Washington Post сообщает, что Пентагон запросил у Киева планы ведения боевых действий в зимний сезон.
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