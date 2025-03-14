Электросамокатам запретят ездить по тротуарам и парковаться в неположенных местах

В России собираются ввести ограничения для пользователей средств индивидуальной мобильности (СИМ). В частности, им хотят запретить ездить по тротуарам при наличии велосипедной дорожки, а места парковки предлагается обозначать специальными табличками.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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