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Царьград

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График отключений горячей воды скорректировали в Нижнем Новгороде

График отключений горячей воды скорректировали в Нижнем Новгороде

Многие жители столицы Приволжья останутся без горячей воды с 22 мая.В Нижнем Новгороде изменили график отключений горячей воды.

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