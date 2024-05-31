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Стратегического поражения не будет. Белоусов сделал важное заявление об армии России

Стратегического поражения не будет. Белоусов сделал важное заявление об армии России

Министр обороны России Андрей Белоусов сделал важное заявление об армии. Он отметил, что в ходе СВО будут достигнуты все поставленные цели, а стратегического поражения России, о котором мечтает Запад, не случится.

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