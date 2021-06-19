Аргументы недели

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Baijiahao об учениях Северного флота РФ: «Жесткая реакция России на иностранные провокации произвела фурор на международной арене»

Baijiahao об учениях Северного флота РФ: «Жесткая реакция России на иностранные провокации произвела фурор на международной арене»

«Жесткая реакция России на иностранные провокации произвела фурор на международной арене». Так в материале, появившемся в китайском сегменте интернета, прокомментированы недавние учения Северного флота РФ.

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Александр Рязанский
Рискните и мы посмотрим, у кого хрен толще!

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