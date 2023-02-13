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Чемпион AMC FightNights Сабит Жусупов о бое Акимжан – Серикулы: «От Тимура может залететь шальная колотушка»

Чемпион AMC FightNights Сабит Жусупов прокомментировал предстоящий бой Жасулана Акимжана и Тимура «Акулы» Серикулы.

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