400 лет назад эту девушку похоронили с серпом на шее и замком на ноге, «чтобы уж наверняка»

Несмотря на все усилия, теперь она воскресла благодаря помощи реконструкторов. В 2022 году археологи обнаружили необычное захоронение на безымянном кладбище в Пиене на севере Польши.
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