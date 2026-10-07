Сводки СВО, 7 октября, главное: Ночной мега-удар по Украине — поражены критические цели, бои в центре Доброполья 1686-й день спецоперации.
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- В Армия Ким Чен Ына...
- Армия Ким Чен Ына...
- В Армия Ким Чен Ына...
Цель повержена, это когда её не стало, когда мост упал, когда судно с оружием утопло, в не когда в полотне моста просто дыры от попаданий, а на судне просто обшивка подгорела.