📹⚡️Хуситы нанесли массированный удар баллистическими ракетами Asef и Tankil по нефтеперерабатывающему заводу в городе Джидда, Саудовская Аравия.
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📹⚡️Хуситы нанесли массированный удар баллистическими ракетами Asef и Tankil по нефтеперерабатывающему заводу в городе Джидда, Саудовская Аравия.