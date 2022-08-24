Ройзман крикнул из окна, за что его задержали. Ему грозит этапирование в Москву

Экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман нашел способ сообщить СМИ, за что его задержали. Ройзман на несколько секунд высунулся из окна своей квартиры и крикнул собравшимся внизу журналистам: «Статья 280, часть 3, дело в Москве», – сообщает портал е1.