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Ассист Сперцяна помог «Аль-Ахли» разгромить «Аль-Фатех»

Ассист Сперцяна помог «Аль-Ахли» разгромить «Аль-Фатех»

«Аль-Ахли» в гостях разгромил «Аль-Фатех» (4:0) в матче 8-го тура саудовской Про-лиги.«Аль-Ахли» в гостях разгромил «Аль-Фатех» (4:0) в матче 8-го тура саудовской Про-лиги.

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