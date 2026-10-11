В Казахстане растёт число посмертных доноров органов

За девять месяцев 2026 года в Казахстане провели 208 трансплантаций органов, 42 из них — от посмертных доноров.
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