Лаврова не пустят в страны НАТО? Запад объявил бойкот дипломатам РФ на фоне мирных предложений Путина

ПодробнееСегодня 2,1K прочитали Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на фоне мирных предложений президента РФ Владимира Путина по Украине поддержал идею ограничить перемещение в ЕС российских дипломатов.
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