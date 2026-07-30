Дуэт NEMIGA выступит на фестивале ROOF FEST в Петербурге

NEMIGA - это электро‑поп дуэт из Минска, сочетающий в музыке поп, техно, рок и рэп. Музыка проекта живёт сразу в нескольких вселенных, не загоняя себя в рамки одного жанра, но всегда остаётся честной и проникновенной.
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