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Metro новости

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Дуэт NEMIGA выступит на фестивале ROOF FEST в Петербурге

Дуэт NEMIGA выступит на фестивале ROOF FEST в Петербурге

NEMIGA - это электро‑поп дуэт из Минска, сочетающий в музыке поп, техно, рок и рэп. Музыка проекта живёт сразу в нескольких вселенных, не загоняя себя в рамки одного жанра, но всегда остаётся честной и проникновенной.

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