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"Здесь происходит бунт. Бунт, ехууу!" - Как солдаты бежали из воинской части - хроники и выводы

"Здесь происходит бунт. Бунт, ехууу!" - Как солдаты бежали из воинской части - хроники и выводы

Солдаты сбежали из воинской части в Сибири, устроив напоследок разгром. На видео, которое появилось в Сети, один из дезертиров радостно кричал: "Здесь происходит бунт.

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