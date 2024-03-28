Политолог Ваким: спонсоры теракта в "Крокусе" вбивали клин между РФ и исламским миром

Профессор Ливанского университета Джамаль Ваким выразил мнение, что организаторы теракта в "Крокус Сити Холле" не случайно остановили свой выбор на террористах, связанных с экстремистской группировкой "Исламское государство" (ИГ).
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