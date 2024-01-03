В России увеличилось производство сладостей

В Российской Федерации за прошлый год было произведено 4,115 миллиона тонн кондитерской продукции, что говорит о росте данного рынка, сообщается в материалах Минсельхоза РФ со ссылкой на данные Ассоциации предприятий кондитерской промышленности «Асконд».
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