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В России увеличилось производство сладостей

В России увеличилось производство сладостей

В Российской Федерации за прошлый год было произведено 4,115 миллиона тонн кондитерской продукции, что говорит о росте данного рынка, сообщается в материалах Минсельхоза РФ со ссылкой на данные Ассоциации предприятий кондитерской промышленности «Асконд».

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