Блинкен и представитель ЦК КПК заявили о готовности укреплять диалог КНР и США

Заведующий отделом международных связей центрального комитета Коммунистической партии Китая (ЦК КПК) Лю Цзяньчао и государственный секретарь США Энтони Блинкен на встрече, прошедшей на Тайване 12 января, заявили о готовности продолжать укреплять диалог и сотрудничество двух стран.
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