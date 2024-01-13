Блинкен и представитель ЦК КПК заявили о готовности укреплять диалог КНР и США

Заведующий отделом международных связей центрального комитета Коммунистической партии Китая (ЦК КПК) Лю Цзяньчао и государственный секретарь США Энтони Блинкен на встрече, прошедшей на Тайване 12 января, заявили о готовности продолжать укреплять диалог и сотрудничество двух стран.