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Воронежские новости

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Умерла легендарная воронежская криминальная журналистка и автор детективов

Умерла легендарная воронежская криминальная журналистка и автор детективов

Губернатор Александр Гусев считает ее уход печальным событием, омрачившим светлый праздник Пасхи, а саму покойную назвал легендой воронежской журналистикиИзвестная воронежская журналистка и писательница Алла Холденко скончалась 19 апреля после продолжительной болезни.

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