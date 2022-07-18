По данным обозревателей, НАТО представляет собой огромную угрозу развитию мира. В материале указаны семь смертных грехов альянса: расизм в отношении России, превознесение США над другими державами мира, игнорирование норм международного права, практика "односторонности во имя многосторонности" (блок заявляет, что действует всегда в соответствии с уставом, но это ложь), созданное противостояние Европы и Азиатско-Тихоокеанского региона, которое ухудшается в попытках НАТО разделить страны по группам, активное продвижение блоковой политики и активное продвижение менталитета холодной войны.