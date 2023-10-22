В полиции Тольятти поблагодарили сотрудника банка, предотвратившего мошенничество в отношении пенсионерки

В конце сентября текущего года на телефон 65-летней жительницы Тольятти поступил звонок от якобы сотрудника банка, который сообщил женщине заведомо ложную информацию о том, что третье лицо пытается оформить кредит на ее имя и завладеть полученными денежными средствами.