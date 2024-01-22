«Нас оставили без ПВО». Европа отдала оружие Украине и сидит с голым тылом Ольга ВайленкоРуководители и политики стран Европы испытывают разочарование от передачи Украине вооружения из своих арсеналов, считая, что такая помощь существенно снижает обороноспособность в самих странах.