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600 гимнасток ДФО будут участвовать в главном турнире весны в Хабаровске

600 гимнасток ДФО будут участвовать в главном турнире весны в Хабаровске

С 5 по 8 мая 2025 года Хабаровск станет центром спортивных событий для юных гимнасток. В межрегиональном турнире по художественной и эстетической гимнастике «Виктория – Эхо Победы» примут участие около 600 спортсменок из 12 городов Дальнего Востока.

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