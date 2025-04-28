600 гимнасток ДФО будут участвовать в главном турнире весны в Хабаровске

С 5 по 8 мая 2025 года Хабаровск станет центром спортивных событий для юных гимнасток. В межрегиональном турнире по художественной и эстетической гимнастике «Виктория – Эхо Победы» примут участие около 600 спортсменок из 12 городов Дальнего Востока.