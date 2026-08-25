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Каменский о Кубке мира-2028: «У НХЛ все проработано – с нами и без нас. Они умеют считать деньги и правильно думать в этом плане»

Олимпийский чемпион Валерий Каменский поделился мнением о возможном участии России в Кубке мира, который пройдет в Чехии и Канаде в феврале 2028 года.

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