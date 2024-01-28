В южноуральской школе десятилетнюю девочку затравили одноклассники. Педагоги самоустранились

Прокуратура начала проверку информации о буллинге в одной из школ Златоуста. Как передает корреспондент РИА «Новый День», с травлей одноклассников столкнулась ученица четвертого класса школы №90 в Златоусте.
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