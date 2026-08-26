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МОСИНФОРМ

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В городской больнице Москвы покажут фотографию Земли, которую сделал космонавт с высоты более 400 километров

В городской больнице Москвы покажут фотографию Земли, которую сделал космонавт с высоты более 400 километров

В больницах Москвы открылись музейные выставки, на которых представлены произведения из художественного стекла, созданные выдающимися мастерами второй половины XX века, и уникальные фотографии Земли, сделанные с высоты более 400 километров с борта МКС.

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