В городской больнице Москвы покажут фотографию Земли, которую сделал космонавт с высоты более 400 километров

В больницах Москвы открылись музейные выставки, на которых представлены произведения из художественного стекла, созданные выдающимися мастерами второй половины XX века, и уникальные фотографии Земли, сделанные с высоты более 400 километров с борта МКС.
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