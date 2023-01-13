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Cоветник Госдепартамента Шолле заявил, что деятельность ЧВК «Вагнер» вызывает беспокойство у властей США

Cоветник Госдепартамента Шолле заявил, что деятельность ЧВК «Вагнер» вызывает беспокойство у властей США

Деятельность частной военной компании «Вагнер» вызывает беспокойство у американских властей, США начали вести работу по нейтрализации деятельности ЧВК.

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