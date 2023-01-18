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Глава Минэнерго Шульгинов: Россия не видит препятствий для создания «Пакистанского потока»

Глава Минэнерго Шульгинов: Россия не видит препятствий для создания «Пакистанского потока»

Препятствия для реализации проекта газопровода «Пакистанский поток» отсутствуют, что дает возможность Москве и Исламабаду работать над соответствующей дорожной картой, заявил министр энергетики России Николай Шульгинов в интервью газете The Nation.

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