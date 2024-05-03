Banknifty Monthly Candle Analysis BANKNIFTY INDEX FUTURES NSE:BANKNIFTY1! manmeetsingh1203 If creates low first and then give breakout @49744 level with good bullish candle there will be high chances market will create new ath.
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