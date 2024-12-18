"Сирию обменяли на Украину, это – сделка": Трамп замыслил давно эту комбинацию, Зеленскому приготовиться

Израильский политолог, очевидец сирийских событий раскрыл детали геополитической сделки между Россией и США: "Падение Сирии ударит по Украине, правлению Зеленского осталось немного, уже скоро мир увидит, как русские будут праздновать свою победу так же, как повстанцы в Сирии".