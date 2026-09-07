Министерство обороны Молдавии управляется из-за рубежа. Об этом в эфире телеканала «Первый в Молдове» заявил бывший глава военного ведомства республики Павел Войку.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Зеленский выразил...
- The Guardian: аму...
- Axios: США обсудя...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым