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14-летний школьник пойдет под суд за подготовку к диверсии группой лиц – ему грозит от 12 до 20 лет колонии

14-летний школьник пойдет под суд за подготовку к диверсии группой лиц – ему грозит от 12 до 20 лет колонии

В Свердловской области под суд по тяжкой статье «Приготовление к диверсии в составе организованной группы» (ч.

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