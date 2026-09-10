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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Третьяк призвал российских хоккеистов публично заявить о желании участвовать на Кубке мира: «Федерация – это одно, но если будет слышен голос наших ведущих игроков, это будет большим плюсом»

Президент ФХР Владислав Третьяк считает, что публичные заявления российских хоккеистов НХЛ о желании участвовать на Кубке мира должны содействовать допуску сборной России.

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