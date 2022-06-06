"Газпром" ведет переговоры об инвестициях с южноафриканскими компаниями - посол в РФ

МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. "Газпром" ведёт переговоры с южноафриканскими компаниями на предмет инвестиций, причём проект с южноафриканской Sasol находится в стадии согласования, заявил в интервью РИА Новости посол ЮАР в РФ Мзувукиле Макетука.