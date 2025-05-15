На Западе назвали главного переговорщика России для США

Так как спецпосланник президента США Стив Уиткофф фактически взял на себя все контакты с Россией, то президент Владимир Путин в ответ нашел ему постоянного визави в лице главы Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилла Дмитриева.
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