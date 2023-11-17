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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Шэй Гилджес-Александер не согласен с тем, что у «Оклахомы» слишком молодой состав для успешных результатов

Защитник «Оклахомы» Шэй Гилджес-Александер после победы над «Голден Стэйт» (128:109) не согласился с тем, что у команды слишком молодой состав для того, чтобы претендовать на что-то.

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